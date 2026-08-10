Fête des Vendanges La Pierre Brune Archiac
dimanche 27 septembre 2026 · La Pierre Brune · Archiac
Informations pratiques
Archiac
Fête des Vendanges
La Pierre Brune D700 Archiac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Traditionnelle Fête des Vendanges à la Maison de la Vigne et des Saveurs Au programme: vendanges manuelles, balades à dos d’ânes, jeux, animations, repas des vendanges le midi…
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La Pierre Brune D700 Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 57 11 accueil.mvs@haute-saintonge.org
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English :
Traditional Grape Harvest Festival at the Maison de la Vigne et des Saveurs: On the program: hand-picking grapes, donkey rides, games, entertainment, and a harvest lunch…
L’événement Fête des Vendanges Archiac a été mis à jour le 2026-08-10 par CDC de Haute Saintonge
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