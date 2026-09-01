Fête des vendanges Argenteuil
dimanche 27 septembre 2026 · Argenteuil
Informations pratiques
Argenteuil
Fête des vendanges
Argenteuil Val-d’Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Fin septembre, Argenteuil met à l’honneur son patrimoine viticole avec la Fête des vendanges. Toute l’année, la Ville s’occupe de l’entretien et de la vinification de ses vignes. Durant l’évènement, vous pourrez découvrir ces étapes en y participant.
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Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 23 41 00
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English :
In late September, Argenteuil celebrates its wine-growing heritage with the Harvest Festival. Throughout the year, the city oversees the maintenance and winemaking of its vineyards. During the event, you can learn about these steps by taking part in the activities.
L’événement Fête des vendanges Argenteuil a été mis à jour le 2026-09-04 par Val d’Oise Tourisme
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