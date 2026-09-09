Fête des vendanges au Château d’Aix Porte-du-Quercy
dimanche 4 octobre 2026 · Porte-du-Quercy
Informations pratiques
Porte-du-Quercy
Fête des vendanges au Château d’Aix
Saux Porte-du-Quercy Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Repas au brasero dans les vignes, élaboré par le traiteur Brasero LOCO.
Repas au brasero dans les vignes, élaboré par le traiteur Brasero LOCO.
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Saux Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 69 vinschateaudaix@gmail.com
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English :
A meal by the fire pit in the vineyards, prepared by the caterer Brasero LOCO.
L’événement Fête des vendanges au Château d’Aix Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT CVL Castelnau-Montratier