Informations pratiques

Porte-du-Quercy

Fête des vendanges au Château d’Aix

Saux Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 12:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Repas au brasero dans les vignes, élaboré par le traiteur Brasero LOCO.

Repas au brasero dans les vignes, élaboré par le traiteur Brasero LOCO.

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Saux Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 69 vinschateaudaix@gmail.com

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English :

A meal by the fire pit in the vineyards, prepared by the caterer Brasero LOCO.

L’événement Fête des vendanges au Château d’Aix Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-09-09 par OT CVL Castelnau-Montratier