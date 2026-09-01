Fête des vendanges, au Château de Crouseilles route de Madiran Crouseilles

Informations pratiques

Crouseilles

Fête des vendanges, au Château de Crouseilles

route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Programme en cours d’élaboration.

Tous les ans, les vignerons de la Cave de Crouseilles se rassemblent pour proclamer le ban des vendanges ouvert. Une occasion supplémentaire de faire la fête et d’inviter les amateurs de Madiran et Pacherenc à découvrir leur métier. Visites guidées, ateliers et dégustation.

Le Château de Crouseilles vous ouvre ses portes pour la fête des vendanges !

Au programme toute la journée, dégustation des vins en AOC Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh.

Cette année, la Fête des Vendanges prend un ton… humoristique !

Ne manquez pas l’indétrônable LE DUO DES NON-Officiel au Château de Crouseilles ! .

route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.com

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English : Fête des vendanges, au Château de Crouseilles

L’événement Fête des vendanges, au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-08-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran