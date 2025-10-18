Fête des vendanges au Château de Pierreclos Pierreclos

144 chemin du château Pierreclos Saône-et-Loire

Bienvenue à la fête des vendanges au château de Pierreclos ! Venez vivre une expérience unique en parcourant notre bâtisse historique, où vous aurez l’occasion de découvrir nos différentes appellations Mâcon, Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, Pouilly-Fuissé 1er cru et Bourgogne Pinot Noir. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, laissez-vous guider au fil des étapes de dégustation qui vous feront voyager du charme de la cuisine médiévale jusqu’aux caves voûtées, où les secrets de nos vins vous seront révélés.

Une petite restauration est également proposée sur place pour accompagner cette découverte.

Entrée 5 €/ personne pour l’accès au parcours de dégustation et un verre sérigraphié Château de Pierreclos. .

144 chemin du château Pierreclos 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 73 73 contact@chateaudepierreclos.com

