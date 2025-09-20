FÊTE DES VENDANGES AU DOMAINE DE LA GAUFRÈZE Florensac

Bienvenue à la fête des vendanges au Domaine de la Gaufrèze une fête du goût, du terroir et de la convivialité !

Chaque année, les vendanges font vibrer notre terroir entre les rangs de vignes, on entend les sécateurs, les éclats de rire, et les accents d’une tradition bien vivante.

C’est un moment fort, où le travail rime avec entraide, partage et fierté du savoir-faire local.

Aujourd’hui, nous avons à cœur de célébrer cette période unique, reflet de notre passion pour la terre, le vin, et les liens humains.

Restauration sur place assurée par les producteurs du coin dans une ambiance festive et musicale !

Entrée libre et gratuite .

Florensac 34510 Hérault Occitanie +33 7 84 29 34 98 mathieu.vayssade@gmail.com

English :

Welcome to the harvest festival at Domaine de la Gaufrèze: a celebration of taste, terroir and conviviality!

German :

Willkommen zum Erntefest auf der Domaine de la Gaufrèze: ein Fest des Geschmacks, des Terroirs und der Geselligkeit!

Italiano :

Benvenuti alla festa del raccolto al Domaine de la Gaufrèze: una celebrazione del gusto, dei prodotti locali e della convivialità!

Espanol :

Bienvenido a la fiesta de la vendimia en el Domaine de la Gaufrèze: ¡una celebración del sabor, los productos locales y la convivencia!

