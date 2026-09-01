Informations pratiques

Cézac

Fête des vendanges au vignoble Au pas du Cheval

882 Rue des Roitelets Cézac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez fêter les vendanges Au Pas du cheval.

C’est une journée conviviale autour de la vigne, des producteurs locaux et du terroir qui vous attend !

– De 10h-12h30 Vendanges en famille (sur réservation au 07 86 48 05 54)

Raisin pressé sur place + une bouteille de jus de raisin offerte

– De 10h-18h marché de producteurs et artisans avec l’association des Producteurs du Bonheur

Restauration sur place .

882 Rue des Roitelets Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 05 54

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English :

L’événement Fête des vendanges au vignoble Au pas du Cheval Cézac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Latitude Nord Gironde