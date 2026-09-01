Fête des vendanges au vignoble Au pas du Cheval Cézac
dimanche 13 septembre 2026 · Cézac
Informations pratiques
Cézac
Fête des vendanges au vignoble Au pas du Cheval
882 Rue des Roitelets Cézac Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez fêter les vendanges Au Pas du cheval.
C’est une journée conviviale autour de la vigne, des producteurs locaux et du terroir qui vous attend !
– De 10h-12h30 Vendanges en famille (sur réservation au 07 86 48 05 54)
Raisin pressé sur place + une bouteille de jus de raisin offerte
– De 10h-18h marché de producteurs et artisans avec l’association des Producteurs du Bonheur
Restauration sur place .
882 Rue des Roitelets Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 05 54
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English :
L’événement Fête des vendanges au vignoble Au pas du Cheval Cézac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Latitude Nord Gironde
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