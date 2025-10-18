FETE DES VENDANGES AVEC DES ARTISANS Corneilhan

FETE DES VENDANGES AVEC DES ARTISANS Corneilhan samedi 18 octobre 2025.

FETE DES VENDANGES AVEC DES ARTISANS

Corneilhan Hérault

La Mairie et le Comité des Fêtes vous invitent à la Fête des Vendanges artisans, traditions et convivialité au rendez-vous. Un moment festif à partager ensemble !

En partenariat avec la Mairie, le Comité des Fêtes organise la traditionnelle Fête des Vendanges. Au programme découverte des artisans, animations, convivialité et saveurs locales. Une journée festive pour célébrer le terroir et les traditions, rassemblant habitants et visiteurs autour du plaisir de partager. .

Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64

English :

The Mairie and the Comité des Fêtes invite you to the Fête des Vendanges: artisans, traditions and conviviality. A festive moment to share together!

German :

Das Rathaus und das Festkomitee laden Sie zum Erntedankfest ein: Handwerker, Traditionen und Geselligkeit stehen auf dem Programm. Ein festlicher Moment, den Sie gemeinsam genießen können!

Italiano :

La Mairie e il Comité des Fêtes vi invitano alla Fête des Vendanges, dove troverete artigiani, tradizioni e un’atmosfera amichevole. Un’occasione di festa da condividere insieme!

Espanol :

El Ayuntamiento y el Comité des Fêtes le invitan a la Fête des Vendanges, donde encontrará artesanos, tradiciones y un ambiente agradable. ¡Una ocasión festiva para compartir juntos!

