Fête des vendanges Biot Biot

Fête des vendanges Dimanche 21 septembre, 11h00 Biot Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Organisée par l’Amicale Biotoise des Traditions

– BIOT VILLAGE

Introduit à Biot après la Première Guerre mondiale par une famille du village, le raisin Servan a longtemps rythmé la vie biotoise. Il fut au cœur des vendanges, des caves et des fêtes villageoises avant que le gel de 1956 n’interrompe cette tradition. Aujourd’hui, la Fête des Vendanges perpétue cet héritage convivial.

AU PROGRAMME :

11h : Messe à l’église Sainte-Marie-Madeleine.

11h – 12h : Déambulation avec le groupe « Lo Cepon ».

12h15 : Vin d’honneur.

À partir de 14h30 : Animations musicales avec le groupe folklorique les « Mentonnais », DJ, Patrice & Flavia.

16h30 : Foulage du raisin et dégustation du jus.

Toute la journée : Marché provençal.

Biot village 06410 Biot Biot 06410 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de Biot