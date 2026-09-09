Fête des vendanges rue de l’ancienne forge Celles

Informations pratiques

Celles

Fête des vendanges

rue de l’ancienne forge Place du village Celles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-03 02:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Bientôt notre dernier évènement de l’année, vendredi 2 octobre à partir de 19h,

L’équipe Multiloisirs vous prépare une soirée guinguette en toute simplicité, venez avec votre pique-nique, on s’occupe du reste ! Buvette, Soirée dansante et Feu d’artifice

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rue de l’ancienne forge Place du village Celles 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 61 46 aml.celles@gmail.com

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English :

Coming soon: our last event of the year, Friday, October 2, starting at 7 p.m.,

The Multiloisirs team is organizing a casual open-air dance party—bring your own picnic, and we’ll take care of the rest! Refreshments, dance party, and fireworks

L’événement Fête des vendanges Celles a été mis à jour le 2026-09-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge