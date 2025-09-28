FÊTE DES VENDANGES Cers

FÊTE DES VENDANGES Cers dimanche 28 septembre 2025.

FÊTE DES VENDANGES

Esplanade de Bretagne Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

La fête des vendanges est de retour!

Messe, verre de l’amitié, repas et animations seront au programme.

La fête des vendanges est de retour!

Messe, verre de l’amitié, repas et animations seront au programme.

Inscription en mairie pour le repas avant le 19 septembre. .

Esplanade de Bretagne Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29

English :

The harvest festival is back!

Mass, friendship drink, meal and entertainment will be on the program.

German :

Das Fest der Weinlese ist wieder da!

Messe, Umtrunk, Essen und Unterhaltung stehen auf dem Programm.

Italiano :

Torna la festa del raccolto!

In programma la Messa, un aperitivo conviviale, un pasto e l’intrattenimento.

Espanol :

Vuelve la fiesta de la cosecha

Misa, aperitivo, comida y espectáculo.

L’événement FÊTE DES VENDANGES Cers a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE