Fête des vendanges Chartres

Fête des vendanges Chartres samedi 27 septembre 2025.

Fête des vendanges

105, rue Saint-Brice Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Vendanges et gestes d’antan sont à l’honneur lors de la 18e édition de la Fête des vendanges de la Commune libre de Saint-Brice, association historique du quartier, les 27 et 28 septembre.

Le traditionnel rendez-vous populaire de la rentrée vous invite à participer aux vendanges de la Commune libre de Saint-Brice. Pour cette 18e édition, elle vous propose deux jours de défilés, spectacles, démonstrations de vieux métiers de la Beauce, du Perche et de la région ainsi qu’un marché de producteurs… sans oublier la première pression des grappes de raisins récoltées pour goûter la cuvée 2024 du rosé de Chartres !

Cette année, le Bagad de Lann-Bihoué, une formation de 32 musiciens de la Marine nationale qui se produit notamment lors du Festival Interceltique de Lorient, vous embarque en voyage jusqu’en Bretagne tandis que la compagnie Imaziren vous fait découvrir la magie du feu au travers de son spectacle APO-G. .

105, rue Saint-Brice Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 69 06 communelibre.st-brice@orange.fr

English :

Harvesting and old-fashioned gestures?are the focus of the 18th Fête des vendanges organized by the Commune libre de Saint-Brice, a local historical association, on September 27 and 28.

German :

Ausgabe des Erntefests der Commune libre de Saint-Brice, dem historischen Verein des Viertels, am 27. und 28. September.

Italiano :

Raccolta e gesti d’altri tempi sono all’ordine del giorno della 18ª Festa dei venditori organizzata dalla Commune libre de Saint-Brice, l’associazione storica locale, il 27 e 28 settembre.

Espanol :

La vendimia y los gestos a la antigua están a la orden del día en la 18ª Fiesta de las Vendimias organizada por la Comuna Libre de Saint-Brice, la asociación histórica local, los días 27 y 28 de septiembre.

