Fête des Vendanges de Bagneux Parc Richelieu Bagneux

Fête des Vendanges de Bagneux Parc Richelieu Bagneux samedi 27 septembre 2025.

UN WEEK-END MAGIQUE À NE PAS MANQUER !

Les 27 et 28 septembre prochains, la Fête des Vendanges revient pour une édition 2025 qui promet d’être inoubliable !

Plongez dans une ambiance festive et conviviale au cœur du centre-ville avec une trentaine de compagnies, où théâtre, cirque et musique se mêleront pour émerveiller petits et grands.

Le samedi soir, préparez-vous à danser avec le groupe Zoufris Maracas, qui enflammera la place Dampierre avec leur énergie contagieuse et leur musique entraînante. De là, partez en déambulation avec le spectacle grandiose des Deabru Beltzak qui vous fera vibrer au son des percussions et de la pyrotechnie.

Découvrez plus de cinquante représentations et une vingtaine d’univers artistiques uniques.

Que vous soyez amateur de performances théâtrales, fan de numéros circassiens ou mélomane, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Et parce que la fête se vit aussi autour de moments conviviaux, deux espaces de restauration vous attendent avec une vingtaine d’associations balnéolaises qui vous permettront de découvrir des spécialités culinaires du monde entier !

Avec les compagnies : Zoufris Maracas, 15 FEET 6, Beau Geste, Acidu, Assemblée, Le petit Monsieur, Deabru Beltzak, Helmut Von Karglass, Lady Cocktail, Lazcar Volcano, Les batteurs de pavés, l’Orchestre de Lutetia, Qualité Street, Tout en vrac, Wilson 5, Anomalie, le collectif Sirène et d’autres encore …

La Fête des Vendanges de Bagneux revient les 27 et 28 septembre 2025, pour le plaisir de toute la famille ! Cette nouvelle édition vous invite à redécouvrir la ville à travers une multitude de spectacles captivants. Venez partager un moment magique et convivial avec vos proches, où chaque coin de la ville se transformera en scène d’émerveillement et d’aventure pour petits et grands.

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc Richelieu 6 Rue Etienne Dolet 92220 Bagneux

https://fb.me/e/3svIst2Cd https://www.facebook.com/bagneuxculture?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bagneuxculture?locale=fr_FR