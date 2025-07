Fête des Vendanges de Montmartre Paris

mercredi 8 octobre 2025

Fête des Vendanges de Montmartre

Paris Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-08

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-08

A l’occasion des célèbres vendanges de Montmartre, un festival de culture et de gastronomie envahit les rues du 18ème arrondissement de Paris !

Paris 75018 Paris Île-de-France

English :

On the occasion of the famous Montmartre grape harvest, a festival of culture and gastronomy takes over the streets of the 18th arrondissement of Paris!

German :

Anlässlich der berühmten Weinlese auf dem Montmartre erobert ein Festival der Kultur und Gastronomie die Straßen des 18. Arrondissements von Paris!

Italiano :

In occasione della famosa vendemmia di Montmartre, un festival di cultura e gastronomia invade le strade del 18° arrondissement di Parigi!

Espanol :

Con motivo de la famosa vendimia de Montmartre, una fiesta de la cultura y la gastronomía toma las calles del distrito 18 de París

