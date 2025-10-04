Fête des vendanges et de la Duragne Rue Jules Guesde Léognan
Fête des vendanges et de la Duragne Rue Jules Guesde Léognan samedi 4 octobre 2025.
Fête des vendanges et de la Duragne
Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
Découvrez la Fête des Vendanges les 4 et 5 octobre au parc de Pontaulic !
SAMEDI 4 OCTOBRE
Village des saveurs avec dégustation des spécialités des villes jumelles et cuvée spéciale 2024, tournoi de lancer de bouchons, promenade à poney (gratuit), tir à l’arc, expositions et jeux. Arrivée du vin nouveau à 12 h avec dégustation gratuite, repas basque à 13 h (10 € organisé par la municipalité et l’OMSC), spectacle enfants à 15 h, dégustation Grands Crus 2018 par l’Esprit des vins à 17 h (15 €), repas du soir dès 20 h (17 € ou 20 € avec dessert), animation musicale et soirée dansante jeunes (au foyer municipal)
DIMANCHE 5 OCTOBRE
Vide-grenier, exposition de voitures, restauration sur place, pique-nique zéro déchet et scènes ouvertes. .
Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40 https://www.leognan.fr/
English : Fête des vendanges et de la Duragne
German : Fête des vendanges et de la Duragne
Italiano :
Espanol : Fête des vendanges et de la Duragne
L’événement Fête des vendanges et de la Duragne Léognan a été mis à jour le 2025-09-19 par Sud Bordeaux Tourisme