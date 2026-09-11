Fête des vendanges et de la Duragne Rue Jules Guesde Léognan

Informations pratiques

Léognan

Fête des vendanges et de la Duragne

Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Découvrez la Fête des Vendanges les 2, 3 et 4 octobre au parc de Pontaulic !

Plus d’information à venir .

Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40 https://www.leognan.fr/

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English : Fête des vendanges et de la Duragne

L’événement Fête des vendanges et de la Duragne Léognan a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme