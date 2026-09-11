Fête des vendanges et de la Duragne Rue Jules Guesde Léognan
vendredi 2 octobre 2026 · Rue Jules Guesde · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Fête des vendanges et de la Duragne
Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04
Découvrez la Fête des Vendanges les 2, 3 et 4 octobre au parc de Pontaulic !
Plus d’information à venir .
Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 00 40 https://www.leognan.fr/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des vendanges et de la Duragne
L’événement Fête des vendanges et de la Duragne Léognan a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Léognan (Gironde)
- Ciné doc : 1949 LE GRAND FEU Rue du 19 Mars 1962 Léognan 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine – Visite des églises des Graves – Léognan Église Saint-Martin Léognan 20 septembre 2026
- Dîner à 4 mains au Château Haut-Bailly, avec Vivien Durand (chef étoilé du Prince Noir) Château Haut-Bailly Léognan 26 septembre 2026
- Lectures Théâtralisées – Les mains de Sophie tissent du lien Rue du 19 Mars 1962 Léognan 26 septembre 2026
- Plumes et Déplumes Rue du 19 Mars 1962 Léognan 2 octobre 2026