FETE DES VENDANGES ET DES TRADITIONS OCCITANES Vendres samedi 13 septembre 2025.

Place des Lavoirs Vendres Hérault

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Grande parade Tableaux vivants Marché des producteurs Repas convivial Vendanges à l’ancienne

Cette animation est l’occasion de mettre à l’honneur les traditions occitanes. Plusieurs participants, venus de tous les horizons d’Occitanie, défilent en costumes d’époque, au son de chants occitans et des cors de chasse dans les rues du village. Ils présentent différents attelages, charrettes et équipements de tradition, tirés par des bœufs, vaches, mules, ânes, chevaux de trait…

Pour finir, afin de se souvenir des vendanges d’antan, les enfants peuvent cueillir les raisins à la vigne et les pressurer à l’ancienne dans un vieux pressoir rénové pour l’occasion par notre association. .

Place des Lavoirs Vendres 34350 Hérault Occitanie patrimoinetnature34340@gmail.com

English :

Big parade Living paintings Farmers’ market Convivial meal Old-fashioned grape harvest

German :

Große Parade Lebende Bilder Bauernmarkt Geselliges Beisammensein Weinlese nach alter Tradition

Italiano :

Grande sfilata Dipinti dal vivo Mercato contadino Pranzo conviviale Vendemmia all’antica

Espanol :

Gran desfile Cuadros vivientes Mercado del agricultor Comida de convivencia Vendimias a la antigua usanza

