Informations pratiques

Vendres

FETE DES VENDANGES ET DES TRADITIONS OCCITANES

place du 14 juillet Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La fête des vendanges et des traditions occitanes propose

Toute la journée marché des producteurs, buvette et restauration

Matin défilé commenté d’attelages costumés venus de toute l’Occitanie relatant les pratiques d’antan, avec sonneurs de cors et chanteurs

Début d’après-midi danse des Treilles, départ pour les vendanges à l’ancienne puis pressurée et dégustation du jus de raisin

La fête des vendanges et des traditions occitanes réunit un public familial dans une ambiance conviviale.

Toute la journée, marché des producteurs locaux organisé sur les promenades.

Buvette et restauration sur place.

Matin défilé commenté d’attelages costumés venus de toute l’Occi¬tanie (parade de 12 tableaux) mulets, chevaux, bœufs… relatant les pratiques d’antan, accompagné par les sonneurs de cors de chasse et les chanteurs montagnards Arielès .

Début d’après-midi danse des Treilles Cazoulines, suivi du départ pour les vendanges à l’ancienne des enfants puis pressurée et dégustation du jus de raisin. .

place du 14 juillet Vendres 34350 Hérault Occitanie patrimoinetnature34340@gmail.com

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English :

The Harvest Festival and Occitan Traditions Festival features:

All day: farmers’ market, refreshment stand, and food vendors

Morning: a guided parade of costumed horse-drawn carriages from all over Occitania, showcasing traditional practices, accompanied by horn players and singers

Early afternoon: the “Danse des Treilles,” followed by the start of the traditional grape harvest, then grape pressing and grape juice tasting

L’événement FETE DES VENDANGES ET DES TRADITIONS OCCITANES Vendres a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT LA DOMITIENNE