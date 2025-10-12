Fête des vendanges et randonnée au Château de Garbes Gabarnac

Fête des vendanges et randonnée au Château de Garbes Gabarnac dimanche 12 octobre 2025.

Fête des vendanges et randonnée au Château de Garbes

Garbe Gabarnac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Le Château de Garbes vous invite le dimanche 12 Octobre de 11h à 17h à la fête des vendanges.

Restauration le midi sur réservation avec un ostréiculteur, une ferme des Landes (canard), une ferme du Pays Basque (fromage de brebis), et la pâtisserie Mayonnade de Verdelais. Le tout accompagné en dégustation des vins du Château de Garbes.

Réservation et inscription avant le 07/10 .

Garbe Gabarnac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 92 23 contact@garbes.fr

English : Fête des vendanges et randonnée au Château de Garbes

German : Fête des vendanges et randonnée au Château de Garbes

Italiano :

Espanol : Fête des vendanges et randonnée au Château de Garbes

L’événement Fête des vendanges et randonnée au Château de Garbes Gabarnac a été mis à jour le 2025-09-20 par La Gironde du Sud