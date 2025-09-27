Fête des Vendanges Garchizy

Fête des Vendanges Garchizy samedi 27 septembre 2025.

Fête des Vendanges

Avenue de la République Garchizy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 23:00:00

2025-09-27

Comme chaque année, la Fête des Vendanges aura lieu le week-end du 26 et 27 septembre.

Les associations locales et la Municipalité de Garchizy ont organisé ces 2 jours de festivités pour vous faire découvrir notre patrimoine.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité !

Informations pratiques

Samedi 27 septembre les rues du centre-ville seront fermées à la circulation pendant les courses cyclistes avenue de la République, rue Julian Grimau, rue Roland Brouard, rue de la Liberté, rue Pierre Gentilhomme et une partie de la rue Nelson Mandela.

Dimanche 28 septembre la circulation sera interdite de 6h30 à 19h rue Francis Bar, parking Francis Bar, rue Julian Grimau (entre les intersections de l’Avenue de la Paix et de l’Impasse des Troënes), avenue de la République (entre les intersections de la rue Pierre Gentilhomme et de rue de la Messe) et place Roland Champenier.

Entrée libre pour l’ensemble des animations. .

Avenue de la République Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 61 mairie.garchizy@wanadoo.fr

