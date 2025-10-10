Fête des Vendanges Cave des Vignerons de Tursan Geaune

Fête des Vendanges

Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune Landes

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Réservation au 05 58 44 51 25 et sur reservation@tursan.fr

C’est le grand moment des vendanges ! Le temps d’un week-end, la cave vous invite à sa Grande Foire aux vins et vous propose des animations. Vendredi 10 octobre de 9h à 12h et de 14h à 22h30, foire aux vins, balade dans les vignes en minibus, et soirée dégustation autour de produits locaux à partir de 18. Samedi 11 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h30, foire aux vins, balade dans les vignes en minibus, atelier initiation à la dégustation à 15h. Dimanche 12 octobre, de 9h à 13h, foire aux vins.

Balade dans les vignes en minibus, vendredi et samedi. Départs à 14h30 et 16h30 vendredi et à 10h30, 14h30 et 16h samedi.

Réservation au 05 58 44 51 25 et sur reservation@tursan.fr .

Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

English : Fête des Vendanges

It’s harvest time! For one weekend, the winery invites you to its Grande Foire aux Vins (wine fair) and invites you to take part in a range of activities around vines and wine, including wine-tasting evenings and vineyard walks…

Reservations on 05 58 44 51 25 and reservation@tursan.fr

German : Fête des Vendanges

Es ist die große Zeit der Weinlese! Ein Wochenende lang lädt die Weinkellerei Sie zu ihrer großen Weinmesse ein und bietet Ihnen Veranstaltungen rund um die Reben und den Wein, einen Abend mit Weinproben, Spaziergänge durch die Weinberge usw. an.

Reservierungen unter 05 58 44 51 25 und auf reservation@tursan.fr

Italiano :

È tempo di vendemmia! Per un fine settimana, la cantina vi invita alla sua Grande Fiera del Vino e vi invita a partecipare a una serie di attività legate alla vite e al vino, tra cui serate di degustazione e passeggiate tra i vigneti…

Per prenotare, chiamare il numero 05 58 44 51 25 o visitare il sito reservation@tursan.fr

Espanol : Fête des Vendanges

¡Es tiempo de vendimia! Durante un fin de semana, la bodega le invita a su Gran Feria del Vino y le invita a participar en una serie de actividades en torno a la vid y el vino, como veladas de degustación y paseos por los viñedos…

Para reservar, llame al 05 58 44 51 25 o visite reservation@tursan.fr

L’événement Fête des Vendanges Geaune a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Mont-de-Marsan