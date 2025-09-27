Fête des vendanges Rue du Gestas La Sauve

Fête des vendanges Rue du Gestas La Sauve samedi 27 septembre 2025.

Rue du Gestas Esplanade de la Gare La Sauve Gironde

La Fête des Vendanges de La Sauve revient se tiendra sur l’Esplanade du train dès 19 h et jusqu’à 2h du matin. Profitez d’une soirée conviviale autour des traditions viticoles sauvoises dégustation de vins locaux, restauration sur place et animations festives. Le groupe de musique “Mad&Men” animera la soirée avec un concert entraînant. À 22 h 30, un feu d’artifice viendra illuminer le ciel pour émerveiller petits et grands. Un moment unique pour célébrer la fin des vendanges et mettre à l’honneur le patrimoine viticole. Entrée libre. .

Rue du Gestas Esplanade de la Gare La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessauvois33670@gmail.com

