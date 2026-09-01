Informations pratiques

Laguenne-sur-Avalouze

Fête des Vendanges

11 Allée des Sports Laguenne-sur-Avalouze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Samedi Vide grenier 09h30 Casse croûte Gourmand- 12h00 Repas 15 € 14 h Après mdi animé par La Belle Vie 17h30 Intronisations 19 h30 Soirée concert Samaka Dimanche 08 h 30 Ransonnée pédestre Vide grenier Casse croûte gourmand 11 h 30 Intronisations 12 h 30 Repas 25 € Après midi musical Les Copains D’accord Buvette et restauration sur place – .

11 Allée des Sports Laguenne-sur-Avalouze 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 54 46 40

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English : Fête des Vendanges

L’événement Fête des Vendanges Laguenne-sur-Avalouze a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes