FÊTE DES VENDANGES Launac samedi 6 septembre 2025.
GALEMBRUN Launac Haute-Garonne
Tarif :
Le Comité des Fêtes de Galembrun vous convient à « La fête des vendanges » !
Au programme :
Bal ;
Bandas ;
Démo country ;
Repas « Camem Brun » ;
Concours de pétanque ;
Animations pour enfants. .
GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
English :
The Comité des Fêtes de Galembrun invites you to « La fête des vendanges »!
German :
Das Festkomitee von Galembrun lädt Sie zu « La fête des vendanges » ein!
Italiano :
Il Comitato delle Feste di Galembrun vi invita a « La festa dei saldi »!
Espanol :
¡El Comité des Fêtes de Galembrun le invita a « La fête des vendanges »!
