FÊTE DES VENDANGES Launac samedi 6 septembre 2025.

GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Le Comité des Fêtes de Galembrun vous convient à « La fête des vendanges » !

Au programme :

Bal ;

Bandas ;

Démo country ;

Repas « Camem Brun » ;

Concours de pétanque ;

Animations pour enfants. .

GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

English :

The Comité des Fêtes de Galembrun invites you to « La fête des vendanges »!

German :

Das Festkomitee von Galembrun lädt Sie zu « La fête des vendanges » ein!

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Galembrun vi invita a « La festa dei saldi »!

Espanol :

¡El Comité des Fêtes de Galembrun le invita a « La fête des vendanges »!

