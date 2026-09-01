AGENDA · Le Bernard
Fête des Vendanges Chez Zézette et Raymonde Le Bernard
samedi 19 septembre 2026 · Chez Zézette et Raymonde · Le Bernard
Informations pratiques
Le Bernard
Fête des Vendanges
Chez Zézette et Raymonde 1 Rue de l’Océan Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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Chez Zézette et Raymonde 1 Rue de l’Océan Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 97 35
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English :
L’événement Fête des Vendanges Le Bernard a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral