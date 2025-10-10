FÊTE DES VENDANGES LE CELLIER DU PIC Assas

FÊTE DES VENDANGES LE CELLIER DU PIC

285 av de Sainte-Croix de Quintillargues Assas Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Le Cellier du Pic vous convie à sa traditionnelle fête des Vendanges sur l’Esplanade d’Assas. Cette année le Cellier s’associe à la mairie d’Assas pour soutenir l’initiative Octobre Rose animée par la Ligue contre le cancer.

Au programme dégustation de vins du Cellier, foodtrucks et animations musicales.

Nous espérons vous y retrouver nombreux ! .

285 av de Sainte-Croix de Quintillargues Assas 34820 Hérault Occitanie +33 4 67 59 61 81 caveau.assas@vpic.fr

English :

Le Cellier du Pic invites you to its traditional fête des Vendanges on the Esplanade d?Assas. This year, Le Cellier is joining forces with the Assas town hall to support the Pink October initiative organized by the Ligue contre le cancer.

German :

Der Cellier du Pic lädt Sie zu seinem traditionellen Weinlesefest auf der Esplanade d’Assas ein. Dieses Jahr unterstützt der Cellier gemeinsam mit der Stadtverwaltung von Assas die Initiative Rosa Oktober, die von der Krebsliga ins Leben gerufen wurde.

Italiano :

Il Cellier du Pic vi invita alla sua tradizionale festa del raccolto sull’Esplanade d’Assas. Quest’anno il Cellier si unisce al Comune di Assas per sostenere l’iniziativa Ottobre Rosa organizzata dalla Ligue contre le cancer (Lega contro il cancro).

Espanol :

Cellier du Pic le invita a su tradicional fiesta de la vendimia en la explanada de Assas. Este año, el Cellier se une al Ayuntamiento de Assas para apoyar la iniciativa Octubre Rosa organizada por la Liga contra el Cáncer.

