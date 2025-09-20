Fête des Vendanges Le Truel

Fête des Vendanges Le Truel samedi 20 septembre 2025.

Fête des Vendanges

Le Truel Aveyron

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La fête des vendanges est de retour !

Retrouvez la fête des vendanges au Truel les 20 et 21 septembre

Samedi 20 septembre

-14h30 Concours de pétanque en doublettes

-19h30 Apéro en musique

-21h Plateau repas croissant au jambon, aligot et cuisse de canard confite, roquefort, tarte aux pommes, raisin, vin et café.

Réservation au 06 18 90 93 51 (entre 9h et 12h uniquement)

-22h30 Bal avec DJ Emeraud

Dimanche 21 septembre

-8h30 Déjeuner aux tripoux Assiette de charcuterie, tripoux pomme de terre, fromage et fouace 15€ .

Le Truel 12430 Aveyron Occitanie +33 6 18 90 93 51

English :

The fête des vendanges is back!

German :

Das Erntedankfest ist wieder da!

Italiano :

Torna la festa della vendemmia!

Espanol :

Vuelve la fiesta de la vendimia

