Fête des vendanges Route des Hauts de Magdeleine Marmande

Route des Hauts de Magdeleine Maison de quartier de Magdeleine Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : 2025-10-11
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Fête des Vendanges quartier Magdeleine
14h30 randonnée pédestre
14h30 à 18h visite et dégustation de vins au Domaine de Beyssac de Domaine Bonnet.
19h apéritif offert par la Mairie
19h30 auberge espagnole (avec dégustation de vins par les producteurs locaux)
20h30 animation et initiation de danses avec l’association La Caliente .
Route des Hauts de Magdeleine Maison de quartier de Magdeleine Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 81 01
English : Fête des vendanges
Fête des Vendanges in the Magdeleine district
German : Fête des vendanges
Fest der Weinlese quartier Magdeleine
Italiano :
Festa delle Vendite nel quartiere della Magdeleine
Espanol : Fête des vendanges
Fiesta de las Vendimias en el barrio de Magdeleine
