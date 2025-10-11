Fête des vendanges Route des Hauts de Magdeleine Marmande

Fête des vendanges

Route des Hauts de Magdeleine Maison de quartier de Magdeleine Marmande Lot-et-Garonne

Fête des Vendanges quartier Magdeleine

14h30 randonnée pédestre

14h30 à 18h visite et dégustation de vins au Domaine de Beyssac de Domaine Bonnet.

19h apéritif offert par la Mairie

19h30 auberge espagnole (avec dégustation de vins par les producteurs locaux)

20h30 animation et initiation de danses avec l’association La Caliente .

Route des Hauts de Magdeleine Maison de quartier de Magdeleine Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 81 01

English : Fête des vendanges

Fête des Vendanges in the Magdeleine district

German : Fête des vendanges

Fest der Weinlese quartier Magdeleine

Italiano :

Festa delle Vendite nel quartiere della Magdeleine

Espanol : Fête des vendanges

Fiesta de las Vendimias en el barrio de Magdeleine

L’événement Fête des vendanges Marmande a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Val de Garonne