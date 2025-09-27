FETE DES VENDANGES Montpeyroux
FETE DES VENDANGES Montpeyroux samedi 27 septembre 2025.
FETE DES VENDANGES
Montpeyroux Hérault
Une journée conviviale autour des traditions viticoles et de la bonne humeur organisée par le Comité des Fêtes de Montpeyroux.
Au programme
8h Petit-déjeuner sur inscription
9h-11h Initiation aux vendanges pour les enfants:
Vendange manuel, pressurage du raisin à l’ancienne
16h-18h Challenge des vendanges (réservé aux +18 ans, + de 300€ de vin à gagner !):
Venez défier le Comité et remporter nos coffrets vignerons.
20h Repas sur inscription
22h Soirée animée par Trio Carpenter
Au menu
Petit-déjeuner tripoux, pommes de terre, fromage et vin rouge (10€)
Menu: aligot, saucisse, fromage, tarte, vin et café (17€)
Menu enfant aligot, saucisse, tarte & boissons (10€)
Inscription à l’épicerie
Vendredi 19/09 de 18h à 20h
Mercredi 24/09 de 18h à 20h
Pensez à apporter vos assiettes et couverts ! .
Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie
English :
The Comité des Fêtes de Montpeyroux (Montpeyroux Festivities Committee) organizes a convivial day of winegrowing traditions and good cheer.
Program:
8am: Breakfast
9am-11am: Introduction to grape harvesting for children:
16h-18h: Harvest Challenge (reserved for those over 18, with over 300? of wine to be won!)
20h: Lunch
22h: Evening entertainment by Trio Carpenter
German :
Ein geselliger Tag rund um Weintraditionen und gute Laune, der vom Festkomitee von Montpeyroux organisiert wird.
Auf dem Programm stehen:
8h: Frühstück
9h-11h: Einführung in die Weinlese für Kinder:
16-18 Uhr: Challenge des vendanges (nur für über 18-Jährige, es gibt über 300 ? Wein zu gewinnen!)
20 Uhr: Mahlzeit
22 Uhr: Abendveranstaltung mit dem Trio Carpenter
Italiano :
Il Comitato festeggiamenti di Montpeyroux organizza una giornata all’insegna delle tradizioni vitivinicole.
Il programma:
8.00: colazione
9.00-11.00: Introduzione alla vendemmia per i bambini:
16.00-18.00: Sfida della vendemmia (riservata ai maggiori di 18 anni, con oltre 300 vini in palio)
ore 20.00: Pranzo
ore 22.00: Intrattenimento del Trio Carpenter
Espanol :
El Comité de Fiestas de Montpeyroux organiza una jornada lúdica en torno a las tradiciones vitivinícolas.
Programa
8h: Desayuno
9.00-11.00: Iniciación a la vendimia para niños:
16.00-18.00: Desafío de la vendimia (sólo para mayores de 18 años, con más de 300 ¤ de vino en juego)
20.00 h: Comida
22.00 h: Animación a cargo del trío Carpenter
L’événement FETE DES VENDANGES Montpeyroux a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT