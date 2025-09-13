Fête des vendanges Ribagnac
Fête des vendanges Ribagnac samedi 13 septembre 2025.
Fête des vendanges
123 impasse du chai Ribagnac Dordogne
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Venez fêter les vendanges au Château la Tour des Gendres, avec soirée moules frites et concert de Docteur No.
Réservation par téléphone. .
123 impasse du chai Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 43
English :
German : Fête des vendanges
Italiano :
Espanol : Fête des vendanges
L’événement Fête des vendanges Ribagnac a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides