FETE DES VENDANGES Roquebrun

La Fête des Vendanges revient à Ceps ! Musique, dégustations, animations et ambiance villageoise pour célébrer le raisin et la convivialité. Une soirée festive au cœur du Saint-Chinian, ouverte à tous les amoureux du terroir.

Le village de Ceps vous invite à célébrer la Fête des Vendanges, unesoirée placée sous le signe de la convivialité, du terroir et de la musique. Au programme dégustations, animations pour petits et grands, et bien sûr, des concerts pour faire danser les grappes ! Cette fête traditionnelle rend hommage au travail des vignerons et à la richesse du Saint-Chinian, dans une ambiance chaleureuse et festive. Venez partager un verre, un sourire et un moment authentique au cœur du village. Entrée libre, restauration sur place (foodtruck), bonne humeur garantie. Une belle occasion de faire vibrer les papilles et les cœurs ! .

Hameau de Ceps Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 69 05 56 14

English :

To celebrate the harvest season, and to thank the men and women who help create this sweet nectar from our vines

Grill and refreshment bar, musical entertainment

German :

Die Fête des Vendanges kehrt nach Ceps zurück! Musik, Verkostungen, Animationen und dörfliche Atmosphäre, um die Trauben und die Geselligkeit zu feiern. Ein festlicher Abend im Herzen des Saint-Chinian, offen für alle Liebhaber des Terroirs.

Italiano :

A Ceps torna la Festa della Vendemmia! Musica, degustazioni, intrattenimento e un’atmosfera da villaggio per celebrare l’uva e la convivialità. Una serata di festa nel cuore di Saint-Chinian, aperta a tutti gli amanti del terroir.

Espanol :

¡Vuelve la Fiesta de la Vendimia en Ceps! Música, degustaciones, animaciones y un ambiente de pueblo para celebrar la uva y la convivencia. Una velada festiva en el corazón de Saint-Chinian, abierta a todos los amantes del terruño.

