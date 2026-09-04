Fête des vendanges rue Victor Hugo Saint-Aigulin

Informations pratiques

Saint-Aigulin

Fête des vendanges

rue Victor Hugo Place de la Victoire Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Sur la place de la Victoire et la place de Verdun, manèges et animations pour petits et grands pendant deux jours.

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rue Victor Hugo Place de la Victoire Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 84 31 contact@saint-aigulin.fr

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English :

On Place de la Victoire and Place de Verdun, rides and entertainment for young and old for two days.

L’événement Fête des vendanges Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge