Fête des vendanges rue Victor Hugo Saint-Aigulin
vendredi 2 octobre 2026 · rue Victor Hugo · Saint-Aigulin
Informations pratiques
Saint-Aigulin
Fête des vendanges
rue Victor Hugo Place de la Victoire Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Sur la place de la Victoire et la place de Verdun, manèges et animations pour petits et grands pendant deux jours.
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rue Victor Hugo Place de la Victoire Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 84 31 contact@saint-aigulin.fr
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English :
On Place de la Victoire and Place de Verdun, rides and entertainment for young and old for two days.
L’événement Fête des vendanges Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge