Fête des vendanges Place de l’Église Saint-Georges-de-Didonne
samedi 26 septembre 2026 · Place de l'Église · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Fête des vendanges
Place de l’Église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez célébrer les vendanges dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Cette journée est l’occasion de découvrir l’univers de la vigne et du vin à travers des animations, des rencontres et des moments de partage.
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Place de l’Église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 65 29 05
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English :
Come celebrate the grape harvest in a warm and friendly atmosphere! This day is a chance to discover the world of vineyards and wine through activities, new encounters, and moments of togetherness.
L’événement Fête des vendanges Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-06 par Royan Atlantique
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