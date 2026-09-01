Fête des vendanges Place de l’Église Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Fête des vendanges

Place de l’Église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez célébrer les vendanges dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Cette journée est l’occasion de découvrir l’univers de la vigne et du vin à travers des animations, des rencontres et des moments de partage.

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Place de l’Église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 65 29 05

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English :

Come celebrate the grape harvest in a warm and friendly atmosphere! This day is a chance to discover the world of vineyards and wine through activities, new encounters, and moments of togetherness.

L’événement Fête des vendanges Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-06 par Royan Atlantique