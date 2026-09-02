AGENDA · Sainte-Lheurine
Fête des vendanges Sainte-Lheurine
samedi 3 octobre 2026 · Sainte-Lheurine
Informations pratiques
Sainte-Lheurine
Fête des vendanges
Le bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
꧁╭⊱ ⊱╮꧂
.
Le bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 12 26 mairie@stelheurine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
??? ???
L’événement Fête des vendanges Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Sainte-Lheurine (Charente-Maritime)
- Grande brocante au Domaine de la Laigne La Laigne Sainte-Lheurine 20 septembre 2026