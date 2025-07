Fête des vendanges Strasbourg

Fête des vendanges Strasbourg vendredi 10 octobre 2025.

Fête des vendanges

place Gutenberg Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

La fête des vendanges et du goût, organisée par les Vitrines de Strasbourg, est de retour !

Au programme dégustation et vente de produits de saison, ainsi que de nombreuses animations tout au long du week-end.

Ne manquez pas ce week-end gourmand et festif au coeur de la capitale alsacienne ! 0 .

place Gutenberg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 32 51 13 contact@vitrines-strasbourg.com

