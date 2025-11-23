Fête des Vendanges Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville

Fête des Vendanges

Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Fête des vendanges organisée par l’Association Guentrange Patrimoine et Avenir.

POUR LES GOURMANDS

Chocolats, pâtes de fruits, confitures, miels, pain d’épices…

Charcuteries, fromages…

Vin de Moselle (2 viticultrices), vins de Bourgogne…

POUR LES CRÉATIONS

Artistes exposition, créations, démonstration…

Présentation de tableaux personnels

Artisans travail du bois (crèches…), décorations en tissus, céramique artisanale, créations de vêtements, foulards, vannerie…Tout public



Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 73 46 29 52 guentrange.patrimoine.avenir@sfr.fr

English :

Grape harvest festival organized by the Association Guentrange Patrimoine et Avenir.

FOR GOURMETS

Chocolates, fruit jellies, jams, honeys, gingerbread?

Delicatessen, cheeses?

Moselle wine (2 winemakers), Burgundy wines?

FOR CREATIONS

Artists: exhibitions, creations, demonstrations?

Presentation of personal paintings

Craftsmen: woodwork (cribs?), fabric decorations, handmade ceramics, clothing creations, scarves, basketry?

German :

Fest der Weinlese, organisiert von der Association Guentrange Patrimoine et Avenir.

FÜR NASCHKATZEN:

Schokolade, Fruchtpasten, Konfitüren, Honig, Lebkuchen?

Wurstwaren und Käse?

Moselwein (2 Winzerinnen), Burgunderweine?

FÜR DIE KREATIONEN:

Künstler: Ausstellung, Kreationen, Vorführungen?

Präsentation von persönlichen Bildern

Handwerker: Holzarbeiten (Krippen), Stoffdekorationen, handgefertigte Keramik, Kleidung, Schals, Korbflechterei?

Italiano :

Festa della vendemmia organizzata dall’associazione Guentrange Patrimoine et Avenir.

PER I BUONGIORNI

Cioccolatini, gelatine di frutta, marmellate, mieli, pan di zenzero?

Delicatessen, formaggi?

Vino della Mosella (2 viticoltori), vini della Borgogna?

PER LE CREAZIONI

Artisti: mostre, creazioni, dimostrazioni?

Presentazione di dipinti personali

Artigiani: lavori in legno (culle, ecc.), decorazioni in tessuto, ceramiche fatte a mano, disegni di abbigliamento, sciarpe, cesteria, ecc

Espanol :

Fiesta de la vendimia organizada por la asociación Guentrange Patrimoine et Avenir.

PARA GOURMETS

Chocolates, jaleas de frutas, mermeladas, mieles, pan de especias..

Charcutería, quesos..

¿Vinos del Mosela (2 viticultores), vinos de Borgoña?

PARA CREACIONES

Artistas: exposiciones, creaciones, demostraciones?

Presentación de cuadros personales

Artesanos: trabajos en madera (cunas, etc.), decoraciones en tela, cerámica hecha a mano, diseños de ropa, bufandas, cestería, etc

