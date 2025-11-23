Fête des Vendanges Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville
Fête des Vendanges Salle Multifonctionnelle du Val Marie Thionville dimanche 23 novembre 2025.
Fête des Vendanges
Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Fête des vendanges organisée par l’Association Guentrange Patrimoine et Avenir.
POUR LES GOURMANDS
Chocolats, pâtes de fruits, confitures, miels, pain d’épices…
Charcuteries, fromages…
Vin de Moselle (2 viticultrices), vins de Bourgogne…
POUR LES CRÉATIONS
Artistes exposition, créations, démonstration…
Présentation de tableaux personnels
Artisans travail du bois (crèches…), décorations en tissus, céramique artisanale, créations de vêtements, foulards, vannerie…Tout public
Salle Multifonctionnelle du Val Marie 4 Passage des écoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 73 46 29 52 guentrange.patrimoine.avenir@sfr.fr
English :
Grape harvest festival organized by the Association Guentrange Patrimoine et Avenir.
FOR GOURMETS
Chocolates, fruit jellies, jams, honeys, gingerbread?
Delicatessen, cheeses?
Moselle wine (2 winemakers), Burgundy wines?
FOR CREATIONS
Artists: exhibitions, creations, demonstrations?
Presentation of personal paintings
Craftsmen: woodwork (cribs?), fabric decorations, handmade ceramics, clothing creations, scarves, basketry?
German :
Fest der Weinlese, organisiert von der Association Guentrange Patrimoine et Avenir.
FÜR NASCHKATZEN:
Schokolade, Fruchtpasten, Konfitüren, Honig, Lebkuchen?
Wurstwaren und Käse?
Moselwein (2 Winzerinnen), Burgunderweine?
FÜR DIE KREATIONEN:
Künstler: Ausstellung, Kreationen, Vorführungen?
Präsentation von persönlichen Bildern
Handwerker: Holzarbeiten (Krippen), Stoffdekorationen, handgefertigte Keramik, Kleidung, Schals, Korbflechterei?
Italiano :
Festa della vendemmia organizzata dall’associazione Guentrange Patrimoine et Avenir.
PER I BUONGIORNI
Cioccolatini, gelatine di frutta, marmellate, mieli, pan di zenzero?
Delicatessen, formaggi?
Vino della Mosella (2 viticoltori), vini della Borgogna?
PER LE CREAZIONI
Artisti: mostre, creazioni, dimostrazioni?
Presentazione di dipinti personali
Artigiani: lavori in legno (culle, ecc.), decorazioni in tessuto, ceramiche fatte a mano, disegni di abbigliamento, sciarpe, cesteria, ecc
Espanol :
Fiesta de la vendimia organizada por la asociación Guentrange Patrimoine et Avenir.
PARA GOURMETS
Chocolates, jaleas de frutas, mermeladas, mieles, pan de especias..
Charcutería, quesos..
¿Vinos del Mosela (2 viticultores), vinos de Borgoña?
PARA CREACIONES
Artistas: exposiciones, creaciones, demostraciones?
Presentación de cuadros personales
Artesanos: trabajos en madera (cunas, etc.), decoraciones en tela, cerámica hecha a mano, diseños de ropa, bufandas, cestería, etc
