Fête des vendanges Week-end vin doux Tournus

Fête des vendanges Week-end vin doux

Les Vignerons de Mancey D906 En Velnoux Tournus Saône-et-Loire

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Venez fêter les vendanges 2025 les samedi 13 et dimanche 14 septembre lors d’un week-end festif avec dégustation et vente de vin doux (jus de raisin fraîchement pressé). Marché de producteurs locaux, restauration sur place le midi (foodtruck crêpes salées et sucrées). Démonstration de pressurage à l’ancienne et animation musicale le dimanche.

NB Vous pouvez apporter vos bidons et/ou bouteilles personnelles car la vente de vin doux s’effectue en vrac. .

Les Vignerons de Mancey D906 En Velnoux Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 71 62 meunier.elisa@cave-mancey.com

