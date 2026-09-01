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AGENDA · Wolxheim

Fête des Vendanges Wolxheim

samedi 19 septembre 2026 · Wolxheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
4 rue des vignerons
Ville
67120 Wolxheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wolxheim

Fête des Vendanges

4 rue des vignerons Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :
2026-09-19

Rendez-vous au domaine Vogt pour une soirée inédite en plein cœur des vendanges ! L’occasion idéale de vivre ensemble l’ambiance de cette période si particulière. 

Au programme : 
– Bar à Vins & Crémants,
– Cocktails -> des recettes exclusives spécialement imaginées pour l’occasion à base de Vins, Crémants et Jus de Raisins,
– Tartes flambées & Pizzas pour les gourmands,
– Planchettes gourmandes faites maison !
– DJ, pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Et, pour finir en beauté, venez découvrir notre Vin Nouveau ! Fruité, légèrement pétillant et tout juste né des vendanges ; c’est notre version alsacienne du tout premier vin de l’année. 

Notre promesse ? Vous faire vivre une soirée inoubliable, entre convivialité, musique et moments de partage. On a déjà hâte de vous retrouver !   .

4 rue des vignerons Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 27 13 20  laura@domaine-vogt.com

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English :

L’événement Fête des Vendanges Wolxheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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