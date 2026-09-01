Fête des Vendanges Wolxheim
samedi 19 septembre 2026 · Wolxheim
Informations pratiques
Wolxheim
Fête des Vendanges
4 rue des vignerons Wolxheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:59:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous au domaine Vogt pour une soirée inédite en plein cœur des vendanges ! L’occasion idéale de vivre ensemble l’ambiance de cette période si particulière.
Au programme :
– Bar à Vins & Crémants,
– Cocktails -> des recettes exclusives spécialement imaginées pour l’occasion à base de Vins, Crémants et Jus de Raisins,
– Tartes flambées & Pizzas pour les gourmands,
– Planchettes gourmandes faites maison !
– DJ, pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
Et, pour finir en beauté, venez découvrir notre Vin Nouveau ! Fruité, légèrement pétillant et tout juste né des vendanges ; c’est notre version alsacienne du tout premier vin de l’année.
Notre promesse ? Vous faire vivre une soirée inoubliable, entre convivialité, musique et moments de partage. On a déjà hâte de vous retrouver ! .
4 rue des vignerons Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 27 13 20 laura@domaine-vogt.com
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English :
L’événement Fête des Vendanges Wolxheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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