Fête des Vergers Romanswiller

Fête des Vergers Romanswiller dimanche 28 septembre 2025.

Fête des Vergers

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 16:30:00

Date(s) :

2025-09-28

Dans le cadre de sa démarche » Trame Verte et Bleue « , la CCMV, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Saverne, invite le grand public et les familles à un évènement festif autour de la thématique de la biodiversité.

C’est ainsi que la traditionnelle journée » Familles en Fête » s’est muée cette année en la » Fête des Vergers « .

L’évènement se déroulera en 2 temps et en 2 lieux distincts

* Vendredi 26 septembre, à partir de 17h00 au verger de Dettwiller

* Dimanche 28 septembre, de 10h00 à 16h30 verger et salle Vogesia de Romanswiller

RDV Dimanche 28 septembre, de 10h00 à 16h30 verger et salle Vogesia de Romanswiller, pour une journée festive autour de la thématique du verger !

Familles, petits et grands, auront l’embarras du choix quant aux animations proposées visite du verger-école de Romanswiller, démonstration d’un ancien pressoir à fruits, présentation d’un alambic ou encore ateliers créatifs (réalisation d’un nichoir, préparation de compote de fruits, customisation de tote-bag à la teinture végétale…)

Sentiers pieds-nus, Land-Art, jeu coopératif sur le thème du verger, malle pédagogique » nature » compteront également parmi le choix d’activités adaptées au jeune public.

Cet évènement est organisé dans le cadre de la démarche » Trame Verte et Bleue » mise en œuvre par les Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble et du Pays de Saverne, avec la collaboration des Associations d’Arboriculture de Dettwiller et des Sous-Coteaux du Schneeberg, mobilisées aux côtés des équipes Enfance et Jeunesse Mossig Vignoble.

Entrée libre. Certains ateliers requièrent une inscription préalable.

Buvette et petite restauration sur place.

A savoir en guise d’introduction à cette journée festive, nous vous donnons RDV le vendredi 26 septembre à partir de 17h00 au verger de Dettwiller pour une soirée dédiée à la faune nocturne des vergers et à la chauve-souris !

Retrouvez toutes les informations utiles sur www.mossigvignoble.fr/fete-des-vergers-2025/ 0 .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Vergers Romanswiller a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble