Fête des Vergers Romanswiller
Fête des Vergers Romanswiller dimanche 28 septembre 2025.
Fête des Vergers
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 16:30:00
Date(s) :
2025-09-28
Dans le cadre de sa démarche » Trame Verte et Bleue « , la CCMV, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Saverne, invite le grand public et les familles à un évènement festif autour de la thématique de la biodiversité.
C’est ainsi que la traditionnelle journée » Familles en Fête » s’est muée cette année en la » Fête des Vergers « .
L’évènement se déroulera en 2 temps et en 2 lieux distincts
* Vendredi 26 septembre, à partir de 17h00 au verger de Dettwiller
* Dimanche 28 septembre, de 10h00 à 16h30 verger et salle Vogesia de Romanswiller
RDV Dimanche 28 septembre, de 10h00 à 16h30 verger et salle Vogesia de Romanswiller, pour une journée festive autour de la thématique du verger !
Familles, petits et grands, auront l’embarras du choix quant aux animations proposées visite du verger-école de Romanswiller, démonstration d’un ancien pressoir à fruits, présentation d’un alambic ou encore ateliers créatifs (réalisation d’un nichoir, préparation de compote de fruits, customisation de tote-bag à la teinture végétale…)
Sentiers pieds-nus, Land-Art, jeu coopératif sur le thème du verger, malle pédagogique » nature » compteront également parmi le choix d’activités adaptées au jeune public.
Cet évènement est organisé dans le cadre de la démarche » Trame Verte et Bleue » mise en œuvre par les Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble et du Pays de Saverne, avec la collaboration des Associations d’Arboriculture de Dettwiller et des Sous-Coteaux du Schneeberg, mobilisées aux côtés des équipes Enfance et Jeunesse Mossig Vignoble.
Entrée libre. Certains ateliers requièrent une inscription préalable.
Buvette et petite restauration sur place.
A savoir en guise d’introduction à cette journée festive, nous vous donnons RDV le vendredi 26 septembre à partir de 17h00 au verger de Dettwiller pour une soirée dédiée à la faune nocturne des vergers et à la chauve-souris !
Retrouvez toutes les informations utiles sur www.mossigvignoble.fr/fete-des-vergers-2025/ 0 .
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des Vergers Romanswiller a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble