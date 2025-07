FÊTE DES VERGERS Saint-Hippolyte

FÊTE DES VERGERS Saint-Hippolyte dimanche 20 juillet 2025.

FÊTE DES VERGERS

Chemin de l’Argile Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Venez à notre rencontre à partir de 10h pour une visite guidée dans nos vergers. Au programme découverte des fruits dans la bonne humeur, dégustation de pêche et abricot cueilli sur arbre directement.

English :

Come and meet us from 10am for a guided tour of our orchards. On the program: discover the fruits in a good mood, taste peaches and apricots picked directly from the tree.

German :

Treffen Sie uns ab 10 Uhr für eine geführte Tour durch unsere Obstplantagen. Auf dem Programm stehen die Entdeckung der Früchte in guter Laune und die Verkostung von Pfirsichen und Aprikosen, die direkt vom Baum gepflückt werden.

Italiano :

Venite a trovarci dalle ore 10 per una visita guidata ai nostri frutteti. In programma: scoperta della frutta in allegria, degustazione di pesche e albicocche raccolte direttamente dall’albero.

Espanol :

Venga a vernos a partir de las 10 de la mañana para una visita guiada por nuestros huertos. En el programa: descubrir la fruta de buen humor, degustar melocotones y albaricoques recogidos directamente del árbol.

