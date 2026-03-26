Fête des vieilles mécaniques Saint-Saturnin
Fête des vieilles mécaniques Saint-Saturnin dimanche 19 avril 2026.
Fête des vieilles mécaniques
Saint-Saturnin Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Rassemblement de tracteurs anciens
Fête des vieilles mécaniques organisée par le comité des fêtes. Renseignements 06.21.75.23.95 .
Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 75 23 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gathering of old tractors
L’événement Fête des vieilles mécaniques Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUMEILLANT
À voir aussi à Saint-Saturnin (Cher)
- A l’envers à l’endroit Val de Vray Saint-Saturnin 4 avril 2026
- Momo Théâtre de l’Acthalia Val de Vray Centre Val de Vray Saint-Saturnin 4 avril 2026
- JEANFI JANSSENS – ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier 9 avril 2026
- Jean-Pierre le Berger Val de Vray Saint-Saturnin 10 avril 2026
- AUTOUR DU BOULEVARD NATURE SAINT SATURNIN, LA ROUTE DU FER Saint-Saturnin Sarthe 1 mai 2026