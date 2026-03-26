Fête des vieilles mécaniques

Saint-Saturnin Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Rassemblement de tracteurs anciens

Fête des vieilles mécaniques organisée par le comité des fêtes. Renseignements 06.21.75.23.95 .

Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 75 23 95

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English :

Gathering of old tractors

L’événement Fête des vieilles mécaniques Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CHATEAUMEILLANT