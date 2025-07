Fête des Vieux Métiers Parc du presbytère Clion

Fête des Vieux Métiers Parc du presbytère Clion dimanche 3 août 2025.

Fête des Vieux Métiers

Parc du presbytère Avenue Saint-André 28 Clion Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

Date(s) :

2025-08-03

L’Association les Amis du Temps Passé qui gère le Musée artisanal et rural de Clion , fête ses 50 ans cette année 2025 .Entrée gratuite . Restauration sur place . Démonstration de métiers anciens par une quinzaine d’ Artisans et Créateurs Locaux .

Parc du presbytère Avenue Saint-André 28 Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 90 56 03 clion.musee@gmail.com

English :

The Association les Amis du Temps Passé, which runs the Musée Artisanal et Rural de Clion, is celebrating its 50th anniversary in 2025. Admission is free. Catering on site. Demonstration of traditional crafts by some fifteen local artisans and creators.

German :

Der Verein Les Amis du Temps Passé, der das Handwerks- und Landmuseum von Clion betreibt, feiert in diesem Jahr 2025 sein 50-jähriges Bestehen. Verpflegung vor Ort. Vorführung alter Handwerke durch etwa 15 lokale Handwerker und Kunsthandwerker.

Italiano :

L’Associazione les Amis du Temps Passé, che gestisce il Musée Artisanal et Rural de Clion, festeggia il suo 50° anniversario nel 2025. L’ingresso è gratuito. Ristorazione in loco. Dimostrazione di antichi mestieri da parte di una quindicina di artigiani e creatori locali.

Espanol :

La Association les Amis du Temps Passé, que gestiona el Musée Artisanal et Rural de Clion, celebra su 50 aniversario en 2025. La entrada es gratuita. Restauración in situ. Demostración de oficios antiguos a cargo de una quincena de artesanos y creadores locales.

L’événement Fête des Vieux Métiers Clion a été mis à jour le 2025-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac