Fête des vieux métiers Festival des Genêts d’Or Stang-Huel Bannalec

Fête des vieux métiers Festival des Genêts d’Or

Stang-Huel Route de Rosporden Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

10h30 Défilé d’une centaine de tracteurs anciens Matériel agricole et voitures anciennes.

10h-19h Expositions de matériel ancien. Fauchage à l’ancienne. Fléaux. Manèges à chevaux. Locomobile. Présentation des animaux de la ferme. Arrachage de vente de pommes de terre. Fabrication du beurre. Four à Pain. Démonstrations de vieux métiers. Sabotier. Scieur de long. Cordier. Lavandière. Vannier. Jeux bretons. Spectacle équestre. Marché artisanal d’art et de produits du terroir.

12h30 Repas

En continue sur la journée taverne, frites, chipos, merguez, café, crêpes .

Stang-Huel Route de Rosporden Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 78 85 76 18

