Lixheim

Fête des Vieux Pistons

Centre-ville historique Lixheim Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Dès 9 h exposition de tracteurs anciens. L’après-midi mise en route et animations. À 16h grand défilé de tracteurs dans les rues du village.Tout public

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Centre-ville historique Lixheim 57635 Moselle Grand Est +33 6 62 77 43 84

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English :

Starting at 9 a.m.: exhibition of vintage tractors. In the afternoon: test drives and activities. %C0 4 p.m.: grand tractor parade through the village streets.

L’événement Fête des Vieux Pistons Lixheim a été mis à jour le 2026-06-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG