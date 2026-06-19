Fête des Vieux Pistons Lixheim
Fête des Vieux Pistons Lixheim dimanche 5 juillet 2026.
Lixheim
Fête des Vieux Pistons
Centre-ville historique Lixheim Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Dès 9 h exposition de tracteurs anciens. L’après-midi mise en route et animations. À 16h grand défilé de tracteurs dans les rues du village.Tout public
0 .
Centre-ville historique Lixheim 57635 Moselle Grand Est +33 6 62 77 43 84
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English :
Starting at 9 a.m.: exhibition of vintage tractors. In the afternoon: test drives and activities. %C0 4 p.m.: grand tractor parade through the village streets.
L’événement Fête des Vieux Pistons Lixheim a été mis à jour le 2026-06-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG