FÊTE DES VIGNES Massegros Causses Gorges 13 juillet 2025 22:30

Lozère

FÊTE DES VIGNES Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 22:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Rendez-vous à la fête des Vignes le 13 juillet à partir de 22h30. Grand feu d’artifice suivi d’une soirée disco avec la Disco Mobile. Entrée libre.

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 80 90 contact@aubrac-gorgesdutarn.com

English :

Join us for the Fête des Vignes on July 13 from 10.30pm. Fireworks followed by a disco evening with Disco Mobile. Free admission.

German :

Wir treffen uns am 13. Juli ab 22:30 Uhr auf dem Fest der Weinberge. Großes Feuerwerk, gefolgt von einem Discoabend mit dem Disco Mobile. Freier Eintritt.

Italiano :

Unitevi a noi per la Fête des Vignes il 13 luglio dalle 22.30. Grande spettacolo pirotecnico seguito da una serata in discoteca con la Disco Mobile. Ingresso libero.

Espanol :

Únase a nosotros en la Fête des Vignes el 13 de julio a partir de las 22.30 h. Gran espectáculo de fuegos artificiales seguido de una noche de discoteca con Disco Mobile. Entrada gratuita.

L’événement FÊTE DES VIGNES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-06-20 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn