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Fête des villageois Mont

Fête des villageois Mont

Fête des villageois Mont samedi 16 mai 2026.

Ville : 64300 Mont

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Mont

Fête des villageois

Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 12:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Auberge espagnole.
Buvette sur place, des jeux pour les enfants (structures gonflables) et les adultes pourront jouer à la pétanque, belote…

Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps.   .

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitemalg@gmail.com

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English : Fête des villageois

L’événement Fête des villageois Mont a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coeur de Béarn

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