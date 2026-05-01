Fête des villageois Mont
Fête des villageois Mont samedi 16 mai 2026.
Mont
Fête des villageois
Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 12:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Auberge espagnole.
Buvette sur place, des jeux pour les enfants (structures gonflables) et les adultes pourront jouer à la pétanque, belote…
Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .
Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitemalg@gmail.com
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English : Fête des villageois
L’événement Fête des villageois Mont a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coeur de Béarn
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