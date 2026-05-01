Mont

Fête des villageois

Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Auberge espagnole.

Buvette sur place, des jeux pour les enfants (structures gonflables) et les adultes pourront jouer à la pétanque, belote…

Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitemalg@gmail.com

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English : Fête des villageois

L’événement Fête des villageois Mont a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coeur de Béarn