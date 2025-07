Fête des villageois Saint-Rome-de-Cernon

Fête des villageois Saint-Rome-de-Cernon dimanche 13 juillet 2025.

Fête des villageois

Place de la Passade Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Ambiance festive garantie ! Rejoignez-nous pour la fête des villageois pétanque, buvette, bons repas… et surtout, beaucoup de bonne humeur !

Programme:

14h30 Concours de Pétanque

18h30 Buvette

19h30 Repas des Villageois avec Cyril Séguier .

Place de la Passade Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie +33 7 67 19 17 18 lelienducernon@gmail.com

English :

Festive atmosphere guaranteed! Join us for the village fête: pétanque, refreshments, good food? and above all, lots of fun!

German :

Festliche Stimmung ist garantiert! Kommen Sie zum Dorffest: Boulespiel, Getränke, gutes Essen? und vor allem viel gute Laune!

Italiano :

Atmosfera di festa garantita! Unitevi a noi per la festa del villaggio: bocce, rinfreschi, buon cibo… e soprattutto tanto divertimento!

Espanol :

¡Ambiente festivo garantizado! Únase a nosotros en la fiesta del pueblo: petanca, refrescos, buena comida… y sobre todo, ¡mucha diversión!

L’événement Fête des villageois Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2025-07-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)