Fête des vins de Bourgueil Tours

Les vignerons de Bourgueil investissent le boulevard Heurteloup pour célébrer la 22ème édition de la fête des vins de Bourgueil. Après avoir acheté un verre de dégustation , les amateurs découvriront entre autres les premières cuvées du superbe millésime 2025 de l’appellation et pourront échanger avec la quarantaine de vignerons présents tout au long de la journée. .

English :

Bourgueil winegrowers take over Boulevard Heurteloup to celebrate the 22nd edition of the Bourgueil wine festival.

