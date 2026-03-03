Fête des vins de Bourgueil Tours
Fête des vins de Bourgueil Tours samedi 11 avril 2026.
Fête des vins de Bourgueil
Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Les vignerons de Bourgueil investissent le boulevard Heurteloup pour célébrer la 22ème édition de la fête des vins de Bourgueil. Après avoir acheté un verre de dégustation , les amateurs découvriront entre autres les premières cuvées du superbe millésime 2025 de l’appellation et pourront échanger avec la quarantaine de vignerons présents tout au long de la journée. .
Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 05 23 contact@vin-bourgueil.com
English :
Bourgueil winegrowers take over Boulevard Heurteloup to celebrate the 22nd edition of the Bourgueil wine festival.
