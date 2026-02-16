FÊTE DES VINS DE SIRAN-3ÈME ÉDITION Siran

FÊTE DES VINS DE SIRAN-3ÈME ÉDITION

Mairie, 3 Ave du Château Siran Hérault

La Fête des vins de Siran revient pour une nouvelle édition avec dégustations, restauration sur place, animation musicale et un rallye pédestre pour les enfants.

La journée se prolonge par une soirée Bar à vins avec repas sur réservation. Inscriptions par mail Avant le 17 juillet.

Participation demandée Précisions lors de l’inscription.

L’association Ensirandan organise une nouvelle édition de la Fête des vins de Siran, un rendez‑vous convivial qui met à l’honneur les vignerons du village et l’art de vivre local.

Tout au long de la journée, les visiteurs peuvent déguster les cuvées proposées, profiter d’une restauration sur place et apprécier une ambiance musicale qui accompagne l’événement.

Les familles sont également à l’honneur grâce à un rallye pédestre spécialement conçu pour les enfants, permettant une découverte ludique du village et de son environnement.

La fête se poursuit en soirée avec un Bar à vins , moment privilégié pour prolonger les échanges autour d’un repas préparé pour l’occasion. La participation est demandée et les modalités sont précisées lors de l’inscription, indispensable pour la soirée. Avant le 17 juillet. .

Mairie, 3 Ave du Château Siran 34210 Hérault Occitanie ensirandan@gmail.com

English :

The Siran Wine Festival is back for another edition, with tastings, on-site catering, musical entertainment and a walking rally for children.

The day continues with a Wine Bar evening, with meals available on reservation. Registration by e-mail before July 17.

Participation required Details on registration.

