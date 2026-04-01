Fête des Vins du terroir AOC Côtes de Provence La Londe Place Charles-Camoin La Londe-les-Maures
Fête des Vins du terroir AOC Côtes de Provence La Londe Place Charles-Camoin La Londe-les-Maures dimanche 19 avril 2026.
La Londe-les-Maures
Fête des Vins du terroir AOC Côtes de Provence La Londe
Place Charles-Camoin Avenue Georges Clemenceau La Londe-les-Maures Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 14:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vins dans une ambiance festive. La Fête des Vins du Terroir AOC Côtes de Provence La Londe a lieu en centre-ville, place Camoin de 9h à 14h.
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Place Charles-Camoin Avenue Georges Clemenceau La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 48 40
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English : AOC Côtes de Provence La Londe Local Wine Festival
A not-to-be-missed event for wine lovers in a festive atmosphere. The Fête des Vins du Terroir AOC Côtes de Provence La Londe takes place in the town centre on Place Camoin from 9am to 2pm.
L’événement Fête des Vins du terroir AOC Côtes de Provence La Londe La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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